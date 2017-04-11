Хави: трудность в борьбе с «Ювентусом» не в стиле их игры, а в обороне

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», поделился ожиданиями от предстоящей борьбы сине-гранатовых с туринским «Ювентусом». Испанский и итальянский гранды встретятся друг с другом в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«С тех пор как мы в последний раз встречались с ними, «Барселона» мало изменилась. А в составе соперника произошли значительные изменения. У них теперь есть такие игроки, как Игуаин, Манджукич, Алвес и Дибала. А в середине поля у них нет Погба, Видаля и Пирло. Трудность в борьбе с «Ювентусом» не в стиле их игры, а в обороне. Но у «Барселоны» есть все предпосылки для успеха, а Луис Энрике – отличный специалист в вопросах тактики», — цитирует Хави Marca.
Первая игра между «Ювентусом» и «Барселоной» состоится 11 апреля на поле «старой синьоры», ответная – 19 апреля.