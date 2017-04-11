Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Парусный спорт Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хави: трудность в борьбе с «Ювентусом» не в стиле их игры, а в обороне

11 апреля 2017, вторник. 10:17. Футбол
Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», поделился ожиданиями от предстоящей борьбы сине-гранатовых с туринским «Ювентусом». Испанский и итальянский гранды встретятся друг с другом в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«С тех пор как мы в последний раз встречались с ними, «Барселона» мало изменилась. А в составе соперника произошли значительные изменения. У них теперь есть такие игроки, как Игуаин, Манджукич, Алвес и Дибала. А в середине поля у них нет Погба, Видаля и Пирло. Трудность в борьбе с «Ювентусом» не в стиле их игры, а в обороне. Но у «Барселоны» есть все предпосылки для успеха, а Луис Энрике – отличный специалист в вопросах тактики», — цитирует Хави Marca.

Первая игра между «Ювентусом» и «Барселоной» состоится 11 апреля на поле «старой синьоры», ответная – 19 апреля.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Аль-Садд ФК Барселона Ювентус Хави
Новости. Футбол
11 апреля 2017, вторник
10:40 Пиоли останется в «Интере», если клуб не договорится с Конте или Симеоне
10:39 Цорк: слова агента Левандовского – полная чушь
10:38 Хави уверен, что Дибала отлично подошёл бы «Барселоне»
10:36 «Лестер» подписал контракт с футболистом из 7-го английского дивизиона
10:31 Агент Левандовского обвинил игроков «Боруссии» Д в умышленном нанесении травм
10:26 Матч «Спартак» — «Зенит» доверено судить Егорову
10:17 Хави: трудность в борьбе с «Ювентусом» не в стиле их игры, а в обороне
10:06 Каррагер назвал игроков «Арсенала» трусами, уклоняющимися от проблем
10:01 «Севилья» готова отпустить Сампаоли в сборную Аргентины за € 1,5 млн
09:58 ФИФА: федерация футбола Греции шпионила за игроками национальной команды
09:49 Кавани выдвинул руководству «ПСЖ» условия по новому контракту
09:47 Главный тренер сборной Ирака покинул свой пост
09:43 Бэйл: было очень легко играть, следуя указаниям Анчелотти
09:39 Буффон: в матче с «ПСЖ» «Барселона» научила нас, что всё возможно
09:30 Белотти или Лукаку могут заменить Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед»
09:30 Товен признан лучшим игроком чемпионата Франции в марте
09:05 Ребров и Промес претендуют на звание MVP 22-го тура РФПЛ
09:00 Широков: в отсутствие Зе Луиша и Адриано шансы «Спартака» и «Зенита» равны
08:57 Дембеле: Тухель предоставляет мне полную свободу действий, когда я с мячом
08:49 Маскерано: Неймар? Нужно будет действительно разобраться в произошедшем
08:28 Румменигге: Зидан знает, как бьётся сердце «Баварии»
08:21 Альба рассматривает возможность перехода в «Челси» или «Манчестер Юнайтед»
08:20 Игуаин: «Барселона» была «не в себе» в первом матче 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ»
08:00 Широков: не вижу для Сёмина проблемы в подготовке команды при плотном графике
07:35 Венгер: я собираюсь исправить турнирное положение «Арсенала»
07:06 Моуринью раскритиковал «Баварию» из-за покупки Саншеша
07:05 Энрике: Андре Гомеш? Очень жаль, когда вину за поражение сваливают на одного
07:05 Дибала: наши отношения с Игуаином вне поля помогают нам и на поле
07:00 Широков: «Зенит» в матче с «Анжи» выглядел неубедительно
06:26 Роббен: в борьбе с «Реалом» «Баварии» нужны страсть и вера в свои силы
06:00 Широков: судьи не отворачивались от «Спартака»
05:58 Румменигге исключил возможность перехода Левандовского в «Реал»
05:24 Восемь голов было забито в первом тайме матча второй французской лиги
04:10 Заха: матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал» доказал: можно обыграть любого соперника
03:47 Евдокимов: никто не знает, почему «Оренбург» не реализует моменты
03:29 Симеоне является одним из кандидатов на должность тренера сборной Аргентины
03:18 Игроки «Барселоны» встречались с иллюзионистом перед ответной игрой с «ПСЖ» в ЛЧ
03:04 Эдгардо Бауса покинул пост главного тренера сборной Аргентины
02:40 Таунсенд: «Кристал Пэлас» одержал невероятную победу над «Арсеналом»
02:10 Рашфорд в 11 лет мечтал стать футболистом «Манчестер Юнайтед»
01:47 Мельгарехо: моя главная мотивация — стать чемпионом со «Спартаком»
01:39 Мюллер: все друзья и знакомые говорят только о матче «Бавария» — «Реал»
01:32 Президент федерации футбола США: Трамп поддержал совместную заявку на ЧМ-2026
00:54 «Арсенал» впервые в эпоху Венгера проиграл 4 выездных матча подряд в АПЛ
00:51 Уолкотт: сегодня на поле играли тени футболистов «Арсенала»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой клуб выйдет в Лигу Европы с четвёртого места в РФПЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+