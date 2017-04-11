Румменигге: Роналду, как и Герд Мюллер, живёт между раем и адом

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге проанализировал игру нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду. В связи с этим он вспомнил бывшего форварда немецкого гранда и сборной ФРГ Герда Мюллера, отличавшегося бомбардирскими качествами.
«Если ты забиваешь столько голов каждый сезон и получаешь четыре «Золотых мяча», то случайностью это быть не может. Кроме того, Роналду завоевал симпатию многих немцев. Мы всегда считали его великим игроком с любопытным характером. Герд Мюллер был таким же. Роналду, как и Мюллер, живёт между раем и адом. Мюллер был в небесах, когда забивал 1-3 гола за игру. И пребывал в аду, если не поражал ворота соперника. Таковы те игроки, для которых гол в каждом матче – привычное дело», — цитирует Румменигге AS.