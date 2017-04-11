Баженов: давно уже жду чемпионство «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал, что общался с бывшими партнёрами по клубу после того, как летом прошлого года с поста главного тренера был уволен Дмитрий Аленичев. Также форвард оценил шансы красно-белых, которые лидируют в таблице РФПЛ, на первое место по итогам сезона.
«Когда убрали Аленичева, я сразу позвонил ребятам из «Спартака» и спросил, почему так случилось и что они думают о Каррере. И ещё когда не было результата, они мне сказали, что он очень сильный тренер. Даже за те две недели, что он на тот момент руководил командой, все были довольны и все понимали, что хотят. Не было таких настроений, мол, Бердыев не пришёл, вместо него Каррера, всё плохо. Наоборот, мне сказали, что все рады его назначению. Хотя на тот момент не было сыграно ещё ни одной официальной игры под его руководством.
Я вообще давно уже жду чемпионство „Спартака“ (улыбается). Но не говори «гоп»… Просто ребятам нужно делать свою работу. Они сами это прекрасно понимают. Понятно, что сейчас будет тяжело, груза ответственности никто не снимал. Сейчас они в роли лидера, но многое от тренерского штаба будет зависеть, чтобы они оградили ребят от этого давления со всех сторон, чтобы они сосредоточились на игре», — цитирует Баженова еженедельник «Футбол».