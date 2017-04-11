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Адебайор: свой хет-трик посвящаю Бергкампу, Анри, Виера и Роналду

11 апреля 2017, вторник. 19:14. Футбол
Нападающий «Истанбул Башакшехир» Эммануэль Адебайор посвятил свой хет-трик в матче 27-го тура чемпионата Турции с «Галатасараем» (4:0) звёздным игрокам, с которыми он выступал раньше.

«Кажется, это мой первый хет-трик после матча „Реала“ в 2011 году. Я многим обязан великим футболистам, с которыми мне доводилось выступать, таким как Бергкамп, Анри, Виера и Роналду, — это для них. Они меня многому научили», — приводит слова Адебайора The Telegraph.

Видео голов Адебайора можно посмотреть в «Твиттере»:
Эммануэль Адебайор, 11' (1:0);
Эммануэль Адебайор, 44' (2:0);
Эммануэль Адебайор, 57' (3:0).
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Деннис Бергкамп Криштиану Роналду Патрик Виера Тьерри Анри Эммануэль Адебайор
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11 апреля 2017, вторник
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