Адебайор: свой хет-трик посвящаю Бергкампу, Анри, Виера и Роналду

Нападающий «Истанбул Башакшехир» Эммануэль Адебайор посвятил свой хет-трик в матче 27-го тура чемпионата Турции с «Галатасараем» (4:0) звёздным игрокам, с которыми он выступал раньше.
«Кажется, это мой первый хет-трик после матча „Реала“ в 2011 году. Я многим обязан великим футболистам, с которыми мне доводилось выступать, таким как Бергкамп, Анри, Виера и Роналду, — это для них. Они меня многому научили», — приводит слова Адебайора The Telegraph.
Видео голов Адебайора можно посмотреть в «Твиттере»:
Эммануэль Адебайор, 11' (1:0);
Эммануэль Адебайор, 44' (2:0);
Эммануэль Адебайор, 57' (3:0).