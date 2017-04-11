В период с конца апреля до начала июня в различных российских городах будет разыгран всероссийский отборочный этап международного социального проекта для юных футболистов «Детский кубок чемпионов «Лукойл», который ежегодно проводится под лозунгом «Играем против расизма». Его участники не только посетят арены Кубка Конфедераций, но и запишут видеоприглашения на разных языках для футбольных болельщиков. Матчи самого турнира, помимо городов проведения Кубка конфедераций, также пройдут в Перми и Туле, где победители получат путёвки в Москву в перерывах матчей РФПЛ «Амкар» — «Спартак» и «Арсенал» — «Спартак» соответственно.
Действующим победителем турнира, который состоялся в прошлом году на стадионе «Открытие Арена», является португальская «Бенфика». Финал нынешнего розыгрыша пройдёт в сентябре в Софии.
Детский кубок чемпионов «Лукойл» проводится с 2013 года и объединяет 30 стран-участниц, национальные футбольные ассоциации, входящие в состав УЕФА, и сеть организаций FARE. Послами проекта в разных странах являются Христо Стоичков, Бранислав Иванович, Димитар Бербатов, Владимир Шмицер, Уэсли Снейдер, Горан Пандев, Алексей Смертин и другие известные футболисты. В прошлом году к ним присоединились футболисты московского «Спартака» Квинси Промес, Сальваторе Боккетти, Ивелин Попов и Лоренцо Мельгарехо.
Дети пригласят болельщиков разных стран на Кубок Конфедераций