Дани Алвес: «Ювентус» не должен повторить ошибки «ПСЖ»

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес прокомментировал крупную победу над «Барселоной» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В частности, бразилец пообещал не повторять ошибок «ПСЖ», который на стадии 1/8 финала дома обыграл «Барселону» — 4:0, но уступил на выезде со счётом 1:6.
«Мы провели большой матч с точки зрения игры в обороне. Мы не оставили сопернику пространства, что всегда создаёт трудности. Эта победа — полностью наша заслуга, мы приложили огромные усилия для неё.
В ответном матче мы должны быть осторожными и не повторить ошибок „ПСЖ“. Если мы сможем поддерживать такой же темп и забить хотя бы один гол, то сможем избежать этого. Очевидно, что легко нам не будет», — приводит слова Алвеса Sport.es.