Луис Энрике: дисквалификация Неймара никого не должна удивлять

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал дисквалификацию нападающего своей команды Неймара. Наставник сине-гранатовых отметил, что это решение его не удивляет.
«Нас в намного большей степени расстроила информация о дортмундской «Боруссии». А дисквалификация Неймара никого не должна удивлять, если принять во внимание некоторые прецеденты. Так что я не удивлён этим», — приводит слова Луиса Энрике Marca.
Неймар был дисквалифицирован на три игры Примеры за ироничные аплодисменты в сторону арбитра после своего удаления в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Малагой» (0:2). В результате он не поможет каталонской команде в матчах с «Реалом Сосьедад» (15 апреля), мадридским «Реалом» (23 апреля) и «Осасуной» (26 апреля).