Кроос: нелегко находить голову Рамоса, но можем предложить «Баварии» и другое

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос отметил в преддверии первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», что испанский гранд может удивить соперника не одним компонентом игры. Кроос сказал об этом в ответ на вопрос о защитнике «сливочных» Серхио Рамосе, который уже неоднократно отличался при розыгрышах стандартных положений, забивая очень важные голы для своей команды ударом головой.
«Не очень легко находить голову Рамоса, но мы можем предложить «Баварии» и нечто другое. Рамос – оружие «Реала», однако нам не следует возлагать все надежды лишь на Серхио. Правда, «Реал» извлёк немало дивидендов от действий Рамоса при стандартных положениях», — цитирует Крооса Marca.
Первая игра между «Баварией» и «Реалом» состоится сегодня, 12 апреля, на поле немецкого гранда, ответная – 18 апреля.