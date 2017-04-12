Тер Штеген: «Барселона» должна проснуться и ждать ответного матча

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген подвёл итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:3).
«Это болезненный вечер. Первый тайм с нашей стороны был далеко не лучшим. Нам есть, над чем работать. Теперь мы должны проснуться и ждать ответного матча. Сейчас мы не хотим ни о чём думать, самое важное теперь – восстановиться. Нам нужно быть полностью готовыми, если мы хотим пройти дальше.
Сейчас тяжело и нам, и болельщикам. Но нужно подойти к важным матчам в форме», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.