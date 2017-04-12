Пресс-служба «Динамо»: возвращение в РФПЛ — священная обязанность для нас

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала поздравление с Днём космонавтики, который празднуется 12 апреля. В нём, в частности, сказано, что главная задача «Динамо» — скорейшее возвращение в РФПЛ. В этот же день динамовцы проведут матч 31-го тура ФНЛ с «Химками».
«РФПЛ, конечно, далеко не космос, и возвращение в высший дивизион для нас не подвиг, а священная обязанность, но 12 апреля, когда страна будет отмечать День космонавтики, мы постараемся добавить празднику и свои победные аккорды. Надеемся, вы будете с нами в этот день!» – сказано в сообщении на странице «Динамо» в «Инстаграме».