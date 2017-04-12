Президент «Рубина»: если клуб выйдет в еврокубки, постригусь налысо от счастья

Мэр Казани и президент «Рубина» Ильсур Метшин рассказал, что у главного тренера казанской команды Хавьера Грасии по-прежнему полный карт-бланш. Также Метшин признался, на что он готов пойти в случае, если «Рубин» сможет по итогам сезона выйти в еврокубки.
«У Грасии по-прежнему полный карт-бланш. Разумеется, есть недовольство относительно результатов клуба, но есть и понимание, что за короткие сроки настоящая команда не создаётся. Мы ставили задачу выиграть Лигу Европы к 2020 году и сейчас работаем вместе с Грасией по четырёхлетней стратегии развития клуба.
В случае попадания «Рубина» в еврокубки по итогам нынешнего сезона я постригусь налысо от счастья. А что касается финансового fair play, то уверенность в его прохождении есть, сейчас мы работаем над этим», — цитируют Метшина «Известия».