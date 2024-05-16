Паулу Фонсека — главный кандидат на замену Стефано Пиоли в «Милане» — Sky Sport

«Милан» продолжает поиски нового главного тренера после решения расстаться с действующим наставником Стефано Пиоли по окончании нынешнего сезона, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, в руководстве «россонери» рассматривают в качестве основного претендента главного тренера французского «Лилля» Паулу Фонсеку. Отмечается, что именно стиль португальского тренера наиболее предпочитаемый для боссов «Милана», ввиду чего они предпримут финальную попытку переманить Фонсеку. Поскольку контракт специалиста с французским клубом истекает в конце нынешнего сезона, судьбу тренера, на которого претендует также и «Марсель», должна решить встреча с руководством «Лилля» касательно продления соглашения.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Милана» может стать наставник саудовского клуба «Аль- Иттихад» Марсело Гальярдо.

«Лиллем» Фонсека руководит с 2022 года. Под руководством Фонсеки французская команда с 58 набранными очками после 33 матчей находится на третьей строчке нынешнего сезона Лиги 1.