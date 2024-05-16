Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Паулу Фонсека — главный кандидат на замену Стефано Пиоли в «Милане» — Sky Sport

Паулу Фонсека — главный кандидат на замену Стефано Пиоли в «Милане» — Sky Sport
Аудио-версия:
Комментарии

«Милан» продолжает поиски нового главного тренера после решения расстаться с действующим наставником Стефано Пиоли по окончании нынешнего сезона, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, в руководстве «россонери» рассматривают в качестве основного претендента главного тренера французского «Лилля» Паулу Фонсеку. Отмечается, что именно стиль португальского тренера наиболее предпочитаемый для боссов «Милана», ввиду чего они предпримут финальную попытку переманить Фонсеку. Поскольку контракт специалиста с французским клубом истекает в конце нынешнего сезона, судьбу тренера, на которого претендует также и «Марсель», должна решить встреча с руководством «Лилля» касательно продления соглашения.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Милана» может стать наставник саудовского клуба «Аль- Иттихад» Марсело Гальярдо.

«Лиллем» Фонсека руководит с 2022 года. Под руководством Фонсеки французская команда с 58 набранными очками после 33 матчей находится на третьей строчке нынешнего сезона Лиги 1.

Материалы по теме
«Марсель» проявляет интерес к главному тренеру «Лилля» Фонсеке
Материалы по теме
«Милан» устроил из поиска тренера шоу круче «Баварии». В списке 34 кандидата!
«Милан» устроил из поиска тренера шоу круче «Баварии». В списке 34 кандидата!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android