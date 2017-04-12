Полиция Мадрида арестовала 8 фанатов «Лестера»

Накануне первого четвертьфинального матча между «Атлетико» и «Лестер Сити» восемь фанатов «лис» оказались за решёткой. Ранее сообщалось, что полиция Мадрида атаковала болельщиков, которые не нарушали общественный порядок.
По данным The Telegraph, группа из 70 человек выпивала в одном из кафе Мадрида. В 21:30 вечера полиция принялась разгонять фанатов, в результате чего произошли столкновения.
Болельщики в ответ стали бросать в полицейских бутылки. В итоге восемь из них были арестованы, а ещё пятеро, включая трёх полицейских, получили ушибы и порезы.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Лестер». Начало – в 21:45 мск.