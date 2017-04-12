Ватцке: «Боруссия» Д будет играть не только за себя или Бартру, а за всех

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке выступил с заявлением в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако», который состоится 12 апреля. Накануне возле клубного автобуса «Боруссии» прогремели взрывы, в результате которых защитник Марк Бартра оказался в больнице, а матч был перенесён.
«Семья «Боруссии» всегда находила в себе силы справиться с трудными ситуациями. Это, пожалуй, самая сложная ситуация за последние десятилетия. И я уверен, что мы будем сильны и едины как никогда.
Сегодня «Боруссия» будет играть не только за себя, она играет за всех, будь то «Боруссия» М, «Байер» или «Шальке-04». Мы хотим показать, что террор и насилие никогда не будут препятствовать нашим действиям. И, конечно, мы играем для Марка Бартры, который хочет увидеть, как его команда победит.
Просим всех болельщиков «Боруссии» поддержать команду на протяжении 90 минут», — цитирует Ватцке пресс-служба «Боруссии».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – 19:45 мск.