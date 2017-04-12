Р. Фернандес: постараемся, чтобы срок дисквалификации Неймара был сокращён

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес подтвердил информацию, что клуб намерен обжаловать срок дисквалификации нападающего команды Неймара. Бразильский футболист дисквалифицирован на три игры Примеры за ироничные аплодисменты в сторону арбитра после своего удаления в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Малагой» (0:2).
«Первая жёлтая карточка Неймару была несправедливой. Мы постараемся, чтобы срок дисквалификации был сокращён. Мы спокойны и надеемся на то, что сможем доказать свою правоту», — приводит слова Фернандеса испанское интернет-издание Sport.
Из-за трёхматчевой дисквалификации Неймар не поможет каталонской команде в матчах с «Реалом Сосьедад» (15 апреля), мадридским «Реалом» (23 апреля) и «Осасуной» (26 апреля).