Защитник «Дженоа» Иццо отстранён от футбола на 18 месяцев за договорные матчи

Защитник «Дженоа» Армандо Иццо дисквалифицирован на полтора года за участие в договорных матчах. Об этом сообщает Football Italia.
В начале марта появилась информация, что федерация футбола Италии продолжает расследование о возможном участии клуба Серии В «Авеллино» в договорных матчах. В мае прошлого года под подозрение попали два матча этой команды в сезоне-2013/14: «Модена» – «Авеллино» (1:0) и «Авеллино» – «Реджина» (3:0).
Армандо Иццо, выступавший за «Авеллино», был обвинён в организации нужных исходов. Обвинение просило отстранить футболиста на шесть лет. Наказание могло коснуться и президента клуба Вальтера Такконе, но он был оправдан.
Пока не ясно, будет ли Иццо обжаловать приговор, но агент 25-летнего защитника отметил, что его клиент ни в чём не виноват.