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«Балтика» на своём поле сыграла вничью со «СКА-Хабаровск»

12 апреля 2017, среда. 21:55. Футбол
В матче 31-го утра Футбольной национальной лиги «Балтика» принимала на своём поле «СКА-Хабаровск». Встреча проходила на стадионе «Балтика» и завершилась со счётом 0:0.

В следующем туре «СКА-Хабаровск» примет на своём поле «Зенит-2», а «Балтика» отправится на выездной матч с «Химками». Обе игры пройдут 17 апреля.

«СКА-Хабаровск» набрал 47 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице ФНЛ. После этой ничьи хабаровчане потеряли даже теоретические шансы опередить лидирующее московское «Динамо» (69 баллов). «Балтика» (29 очков) остаётся на предпоследней, 19-й строчке.
ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
12 апреля 2017, среда. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
0 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
СКА-Хабаровск ФК Балтика
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