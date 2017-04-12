«Балтика» на своём поле сыграла вничью со «СКА-Хабаровск»

В матче 31-го утра Футбольной национальной лиги «Балтика» принимала на своём поле «СКА-Хабаровск». Встреча проходила на стадионе «Балтика» и завершилась со счётом 0:0.
В следующем туре «СКА-Хабаровск» примет на своём поле «Зенит-2», а «Балтика» отправится на выездной матч с «Химками». Обе игры пройдут 17 апреля.
«СКА-Хабаровск» набрал 47 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице ФНЛ. После этой ничьи хабаровчане потеряли даже теоретические шансы опередить лидирующее московское «Динамо» (69 баллов). «Балтика» (29 очков) остаётся на предпоследней, 19-й строчке.