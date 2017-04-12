Шунин: надеюсь, что «Динамо» больше никогда в ФНЛ не попадёт

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал возвращение бело-голубых в российскую Премьер-Лигу. В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Динамо» сыграло вничью с «Химками» (0:0), а обеспечить себе досрочный выход в РФПЛ сумело благодаря ничьей в матче «Балтика» — «СКА-Хабаровск» (0:0).
«Жаль, что не удалось победить, но самое главное — выполненная задача. Надеюсь, что мы больше никогда в ФНЛ не попадём. Думаю, мы показали, что наш уровень соответствует Премьер-Лиге. А самое важное — у нас сильный коллектив. В оставшихся матчах тоже будем биться!
После матча мы всей нашей семьёй ждали концовки в раздевалке. Честно говоря, было не слишком нервно — всё равно ведь вышли бы, если не сейчас, то в следующем туре. Приятно только то, что установили рекорд — вышли в РФПЛ раньше всех, за семь туров до конца», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.