Глик: игроки «Монако» не думают о финале Лиги чемпионов

Защитник «Монако» Камил Глик поделился впечатлениями от первого матча с дортмундской «Боруссией» (3:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы движемся от матча к матчу. Теперь сосредоточимся на важной игре в Лиге 1. О финале Лиги чемпионов не думаем — это не в наших правилах. «Монако» хорошо провёл первый тайм, и переход на более оборонительный футбол при счёте 2:0 — это нормально. Сопернику нужно отыгрываться, он идёт вперёд, и в такой ситуации следует внимательнее действовать в защите», — приводит слова Глика L'Equipe.