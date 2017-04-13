Видаль: надеюсь, что «Бавария» встретится с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль выразил уверенность в том, что его команде удастся пройти мадридский «Реал» в Лиге чемпионов — даже несмотря на неудачный для мюнхенского клуба домашний матч. «Бавария» уступила в первой игре 1/4 финала со счётом 1:2 — Видаль забил мяч, но также не реализовал одиннадцатиметровый.
«Я очень расстроен незабитым пенальти, но ещё ничего не кончено — впереди 90 минут ответной игры. Мы — великая команда и способны отыграться. Мы надеемся, что в Мадриде пробьёмся дальше и встретимся с „Ювентусом“ в финале Лиги чемпионов», — приводит слова Видаля Football Italia.
Ответный матч между «Реалом» и «Баварией» состоится 18 апреля в Мадриде.