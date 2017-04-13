Калешин: в борьбе за путёвки в РФПЛ ничего не решено, будет отчаянное сражение

Наставник «Кубани» Евгений Калешин поделился впечатлениями от выездной победы своей команды в 32-м туре ФНЛ над «Шинником» (1:0). Единственный гол на 86-й минуте с пенальти забил нападающий Спартак Гогниев.
«Поздравляю всех наших болельщиков и команду с победой. Думаю, сегодня мы были к ней ближе, чем соперник, создали более острые моменты и смогли реализовать один из них. Безусловно, этот матч был очень важным, и нам противостоял очень хороший, качественный оппонент: недаром «Шинник» – один из лидеров дивизиона, команда, которая, вполне возможно, будет сражаться за путёвку в Премьер-лигу.
Ещё ничего не решено: две путёвки в розыгрыше, и за них предстоит отчаянное сражение. Нам сегодня удалось нейтрализовать ключевого футболиста «Шинника» – Эльдара Низамутдинова, мы на 99% справились с этой задачей. Другими словами, решили задачи в обороне и нашли моменты в атаке», — цитирует Калешина пресс-служба «Кубани».