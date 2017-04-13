Шекспир: в матче с «Атлетико» арбитр ошибся, назначив пенальти

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир остался недоволен работой арбитра Юнаса Эрикссона в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:1). На 28-й минуте шведский рефери назначил пенальти в ворота «лис», однако Шекспир считает, что нарушение было за пределами штрафной площади.
«Это было важное решение. Я сказал арбитру, что он ошибся. Мы говорим о четвертьфинале Лиги чемпионов. Его решение может стоить нам выхода в следующий раунд.
Там не было пенальти, а штрафной удар. Решение судьи разочаровывает. Да, у них тяжёлая работа, но хочется, чтобы в ключевых эпизодах они действовали верно.
После игры я спросил арбитра о нарушении, он сказал, что фол был на линии, но на повторе видно, что нарушение было за пределами штрафной площади», — цитирует Шекспира The Telegraph.
Видеообзор матча «Атлетико» — «Лестер» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.