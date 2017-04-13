«Барселона» намерена произвести революцию в составе после игры с «Ювентусом»

Руководство «Барселоны» намерено произвести революционные изменения в составе команды на следующий сезон, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, такое решение было принято после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Играя на выезде, каталонская команда потерпела болезненное поражение со счётом 0:3.
Однако речь в смысле революции идёт не о количественных изменениях. «Барселона» приобретёт немного игроков, но они все будут достаточно дорогостоящими. Кроме того, клуб не забудет о своей «кантере» и не колеблясь освободится от некоторых футболистов.
Что же касается вопроса о преемнике Луиса Энрике у руля команды, то окончательное решение не будет принято до тех пор, пока не будут обозначены все цели и задачи. В этом смысле многое может проясниться на следующей неделе.
Ответная игра между «Барселоной» и «Ювентусом» состоится 19 апреля на поле сине-гранатовых.