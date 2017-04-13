Ларссон дисквалифицирован на три игры за удаления в матче с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Сандерленда» Себастьян Ларссон дисквалифицирован на три игры за удаление в матче 32-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:3). Футболист получил прямую красную карточку на 43-й минуте.
Руководство «Сандерленда» пыталось обжаловать данное решение, но в ассоциации футбола Англии оставили наказание в силе. Об этом сообщает ВВС Sport. Для Ларссона эта красная карточка стала первой в сезоне.
Таким образом, шведский хавбек не поможет «чёрным котам» в матчах против «Вест Хэм Юнайтед» (15 апреля), «Мидлсбро» (26 апреля) и «Борнмута» (29 апреля).