«Эта энциклопедия — плод коллективного творчества. За все 12 лет, которые существует наш портал «Чемпионат», на нём выходили тысячи интереснейших статей и материалов об истории нашего футбола и людях, которые эту историю писали. Издательство «Эксмо» предложило создать гид по самым важным событиям в отечественном футболе. «Чемпионат» с удовольствием откликнулся на это предложение. Мы бы хотели внести свой непосильный вклад в популяризацию этой великой игры. Были выбраны более сотни историй об интересных победах, людях, событиях и немного поражениях», — сказал Олег Лысенко.
«Чемпионат» презентовал книгу «Большая энциклопедия российского футбола»
Фото: Championat.com