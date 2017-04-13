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Пресс-атташе УрФУ: чеченцы весь матч играли грубо, творился какой-то ад

13 апреля 2017, четверг. 15:39. Футбол
Павел Зорапетян, пресс-атташе студенческой команды УрФУ из Екатеринбурга прокомментировал инцидент во время сегодняшнего матча Национальной студенческой с командой ЧГУ из Грозного произошла драка. Во втором тайме при счёте 1:1 в одном из моментов возник конфликт между игроками, который перерос в массовую потасовку.

«Наш крайний защитник достаточно грубо, но не перебарщивая, встречал нападающего чеченской команды. После второго стыка форвард завёлся и, когда мяч уже был на другой половине поля, наступил Саше Тарасову на ногу, пока судья наблюдал за другим эпизодом. Наш защитник оттолкнул чеченца, тот в ответ пустил в бой кулаки. Затем на Тарасова налетели ещё два чеченца, а вскоре выбежала и вся «скамейка», и даже вратарь. Творился ад: людей пинали ногами!

Ещё в первом тайме другого нашего защитника Антона Ярмошенко тоже увезли в больницу после стыка. Он получил рассечение в игровом эпизоде — в результате наложили два шва, только сейчас вернулся в команду. Чеченская команда довольно грубо играла в течение всего матча. У другого нашего футболиста рассечена губа. Говорю же — там творился какой-то ад. Выбежала вся «скамейка», мы не могли их разнять! Их не останавливало даже то, что на матче присутствовала полиция», — сказал Зорапетян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.

Видео эпизода вы можете посмотреть на канале в Youtube.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Футбол
13 апреля 2017, четверг
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