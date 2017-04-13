Берлускони: «Милану» нужны инвестиции, которые не способна обеспечить одна семья

Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони, который сегодня продал клуб китайско-американскому консорциуму Sport Investment Lux, выступил с прощальным заявлением, которое опубликованно на официальном сайте россонери.
«Спустя 30 лет я покидаю „Милан“, испытывая горе и волнение, но понимая, что в наше время для того, чтобы конкурировать на высшем уровне, нужны инвестиции и ресурсы, которые не способна обеспечить лишь одна семья. Никогда не забуду тех эмоций, которые мне подарил „Милан“ и его фанаты. Я навсегда останусь главным фанатом „Милана“ — команды, любовь к которой мне привил отец.
Желаю новому руководству добиться даже больших результатов, чем мы. Всем фанатам, игрокам, тренерскому штабу и работникам желаю осуществить свои мечты в жизни и спорте», — говорится в обращении Берлускони.
Берлускони находился во главе «Милана» с февраля 1986 года. При Берлускони россонери 8 раз выигрывали чемпионат Италии, один раз Кубок Италии, 7 Суперкубков страны, 5 раз Лигу чемпионов, пять раз Суперкубок УЕФА, дважды Межконтинентальный кубок, один раз клубный чемпионат мира.
Последний раз «Милан» становился чемпионом в 2011 году. На протяжении последних трёх сезонов команда занимала 8-е, 10-е и 7-е места.