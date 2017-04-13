Новый владелец «Милана» пообещал вернуть клуб на вершину мирового футбола

Новый владелец «Милана» Ли Йонхонг прокомментировал покупку итальянского клуба, заявив, что в будущем команда вернётся на вершину мирового футбола.
В четверг, 13 апреля, состоялась продажа «Милана» китайско-американскому консорциуму Sport Investment Lux, который возглавляет Ли Йонхонг. Уже бывший президент и владелец «Милана» Сильвио Берлускони продал 99,93% акций клуба. Общая сумма сделки оценивается в € 740 млн.
«Я благодарю Берлускони и компанию Fininvest за их доверие, а поклонников россонери во всём мире за их терпение.
«Милан» – всемирно известный футбольный клуб с самой славной историей. Мы сделали ключевой шаг на пути к возрождению. Обещаем, что шаг за шагом мы вернём эту легендарную команду обратно на вершину мирового футбола», – приводит слова нового владельца «Милана» Football Italia со ссылкой на sports.163.com.