Бикфалви вернулся в общую группу «Урала»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви восстановился после травмы и вернулся в общую группу команды, сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба.
29-летний румын из-за небольшого повреждения пропустил встречу 22-го тура российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0), которая прошла 10 апреля.
Бикфалви стал игроком «Урала» минувшей зимой. Он провёл шесть матчей за команду во всех турнирах, в которых забил три гола, и был признан болельщиками лучшим игроком екатеринбургского клуба в феврале и марте.