«Сельта» обыграла «Генк» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы

В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы «Сельта» со счётом 3:2 победила «Генк». Встреча проходила в Виго.
На 10-й минуте Жан-Поль Бутьюс вывел бельгийскую команду вперёд. Однако на 15-й минуте Пионе Систо счёт сравнял, а две минуты спустя Яго Аспас вывел испанскую команду вперёд. На 38-й минуте Йон Гвидетти закрепил преимущество хозяев поля. Однако во втором тайме гости сумели сократить разницу в счёте до минимальной — на 67-й минуте отличился Томас Буффель.
Ответный матч между «Генком» и «Сельтой» состоится 20 апреля в Бельгии.