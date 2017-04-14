Моуринью: игроки «МЮ», которые должны были решить исход матча, этого не сделали

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Андерлехтом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
«Нам нужно убивать матчи. У нас были шансы, владение мячом, но мы забили лишь один гол. Это риск. У нас было много хороших шансов убить интригу, но мы тратили их из-за плохих приёмов мяча, потерь, неверных решений. Мы организованно сыграли в защите, но один момент соперника привёл к голу.
Нужно играть более серьёзно. Защитники проделали хорошую работу, но игроки, которые должны были решить исход матча, этого не сделали. Рашфорд, Лингард, Ибрагимович и Марсьяль показали очень однообразный футбол», — цитирует Моуринью BBC Sport.