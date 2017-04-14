Д. Сиссе обвинили в причастности к делу о шантаже Вальбуэна

Бывшему нападающему «Кубани» Джибрилю Сиссе предъявили официальное обвинение по делу о шантаже полузащитника «Лиона» Матьё Вальбуэна, сообщает Le Parisien.
Адвокат Сиссе заявил, что его клиент принял к сведению обвинение и рассчитывает подтвердить свою непричастность к инциденту.
В ноябре 2015 года в СМИ появились сведения о том, что Вальбуэна стал жертвой шантажа со стороны партнёров по национальной команде. Злоумышленники вымогали у Вальбуэна деньги, угрожая обнародовать компрометирующие видеозаписи.
В частности, французской полицией был задержан нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема. Игрок был исключён из состава сборной Франции, однако 11 марта с него сняли все официальные обвинения.