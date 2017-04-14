«Лион» забил победный гол после неудачного дриблинга вратаря «Бешикташа»

Представляем вниманию посетителей «Чемпионата» видео победного гола в первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Лион» — «Бешикташ», завершившемся победой хозяев поля со счётом 2:1.
На 84-й минуте при счёте 1:1 футболист «Бешикташа» отдал пас вратарю своей команды Фабрисио, которого сразу же стали прессинговать игроки «Лиона». Испанский голкипер сумел обыграть одного соперника, но вынести мяч ему не удалось. Футболист «Лиона» Жереми Морель отобрал мяч у Фабрисио и поразил пустые ворота.
Видео победного гола «Лиона» после неудачного дриблинга вратаря «Бешикташа» можно посмотреть в «Твиттере».
Видео всех голов матча «Лион» — «Бешикташ» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.