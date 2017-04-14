«Арсенал» предложил Санчесу рекордную для АПЛ зарплату

Лондонский «Арсенал» предложил своему нападающему Алексису Санчесу новый контракт, по которому чилийский форвард будет получать рекордные для АПЛ £ 300 000 в неделю, сообщает Evening Standard.
По информации издания, Санчес ещё не ответил на предложение о новом контракте.
Текущая зарплата нападающего составляет £ 130 000 в неделю, а самым высокооплачиваемым футболистом «Арсенала» является Месут Озил, который получает £ 140 000 в неделю.
На данный момент самую большую зарплату в АПЛ получает полузащитник «МЮ» Поль Погба — £ 290 000 в неделю.