Зобнин — о матче «Спартак» — «Зенит»: это будет война

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча с «Зенитом». Игра 23-го тура РФПЛ состоится 16 апреля в Москве.
«Мы будем играть только с мыслью о победе. Не будем смотреть в таблицу. Сейчас есть соперник – „Зенит“. Мы должны его победить. А дальше – посмотрим», — сказал Зобнин «Спорт-экспрессу».
У Зобнина поинтересовались, хочется ли ему ответить «Зениту» за то, что случилось в начале октября, когда «Спартак» уступил в Санкт-Петербурге со счётом 2:4 при большом скандале вокруг судейства Сергея Иванова. «Нет, мы тот матч уже забыли. Просто хотим победить. Играем с преследователем, боремся за чемпионство – какая тут ещё может быть дополнительная мотивация?» — ответил полузащитник красно-белых.
Зобнин также отметил, что не обращает внимания на проблемы «Зенита», когда его спросили о публичной пикировке Мирчи Луческу и Олега Шатова: «Нас это никак не касается и не волнует. Мы с уважением относимся к этому сопернику. Не важно, какие у них проблемы. У них сильные футболисты, против которых будет очень сложно играть. И это будет война!»
По словам Зобнина, он не придаёт значения и частым разговорам Луческу о судьях: «В команде мы к этому никак не относимся. Пусть жалуется. Его мнение – пусть и говорит. На нас это никак не действует».
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