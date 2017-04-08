Луческу: странно, что судья матча «Зенит» — «Анжи» добавил лишь три минуты

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о том, что помешало сине-бело-голубым показать свой лучший футбол в матче 22-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:1).
«Сам себе задаю вопрос, почему мы так сыграли. Я такой футбол не приемлю, он мне не нравится. Мы делали длинные передачи наобум, не завязывали комбинации. Второй тайм провели по-другому. После удаления Ломбертса стали играть агрессивно, лучше. За исключением последних десяти минут, когда пошли на авось и пропускали контратаки.
Соперник был очень агрессивен и много прерывал игру, было много остановок. Странно, что судья добавил лишь три минуты.
Мы потеряли важные очки. Была проблема с жёлтыми карточками. Дзюба, чтобы не получить четвёртую карточку, которая лишила бы его шансов сыграть со „Спартаком“, был вынужден в каких-то моментах беречь себя. А вместо Кришито по этой же причине пришлось выпустить Чернова. Более того, после удаления Ломбертса пришлось выпускать Нету, который тоже мог пропустить матч со „Спартаком“ по жёлтым карточкам. Всё это привело к тому, что произошло сегодня», — сказал Луческу в эфире телеканала «Наш футбол».