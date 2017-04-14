В УЕФА опасаются попытки террористической атаки во время финала ЛЧ в Кардиффе

Руководство УЕФА обратилось к властям Уэльса с просьбой на время финала Лиги чемпионов сезона-2016/17 закрыть крышу стадиона в Кардиффе. Об этом сообщает The Sun.
В УЕФА опасаются попытки террористической атаки во время матча. Существует мнение, что террористы могут использовать беспилотные аппараты (дроны).
Британские СМИ сообщают, что на игру, которая запланирована на 3 июня, уже делегировано 15 тыс. офицеров, в том числе вооружённые полицейские.
Напомним, что перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако» (2:3) у автобуса немецкой команды прогремели три взрыва.