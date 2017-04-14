«Ливерпуль» включился в борьбу за ван Дейка

Защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк попал в сферу интересов «Ливерпуля». Daily Mail сообщает, что летом мерсисайдцы будут готовы побороться за голландского футболиста.
Инициатива принадлежит главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу. Немецкий специалист хочет укрепить оборону и рассчитывает на ван Дейка, чей контракт со «святыми» истекает лишь летом 2022 года.
Конкуренцию «Ливерпулю» готовы составить «Манчестер Сити» и «Челси». Скауты «горожан» неоднократно бывали на матчах «Саутгемптона», чтобы понаблюдать за ван Дейком.
На трансферном рынке 25-летний защитник оценивается в £ 21,2 млн.