Капитан «Вест Хэма» Ноубл: одной победы нам хватит, чтобы сохранить место в АПЛ

Ещё одной победы будет достаточно «Вест Хэм Юнайтед», чтобы обезопасить себя от вылета из английской Премьер-лиги. Такое мнение высказал капитан лондонского клуба Марк Ноубл.
В домашней встрече 32-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» обыграл «Суонси Сити» со счётом 1:0. На данный момент «молотобойцев» отделяет от зоны вылета восемь очков.
«Ещё одна победа — и нам этого хватит, чтобы чувствовать себя в безопасности. В следующей игре против «Сандерленда» будет трудно, затем у нас тоже будут тяжёлые матчи», — цитирует Ноубла официальный сайт «Вест Хэма».