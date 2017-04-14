В Лионе беспорядки проходили ещё до матча, пострадал один из стюардов

В Лионе, где состоялся четвертьфинальный матч Лиги Европы между одноимённым клубом и «Бешикташем», беспорядки проходили ещё до начала встречи в разных местах города. Первый матч, который состоялся во Франции и завершился со счётом 2:1 в пользу «Лиона», начался на час позже запланированного из-за беспорядков, которые на трибунах устроили фанаты турецкой команды. Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс был вынужден отправиться на фанатскую трибуну, чтобы урегулировать ситуацию.
Как сообщает Le Parisien, до игры произошли столкновения между фанатами турецкого клуба и полицией, в результате чего пострадал один из стюардов. Также конфликт между поклонниками обеих команд произошёл на одной из трамвайных остановок, из-за чего полиции пришлось применить слезоточивый газ.
Кроме того, несколько столкновений вспыхнули на привокзальной площади между небольшими группами турецких и французских фанатов.
Отмечается, что многие семьи, шокированные увиденным, отказывались от посещения матча и спешно уезжали домой.