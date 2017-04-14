Луческу: по-моему, у нас с Шатовым нет никакого конфликта

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча 23-го тура РФПЛ со «Спартаком» рассказал о подготовке команды, подчеркнув, что у него нет конфликта с полузащитником Олегом Шатовым.
«Новосельцев, как обычно, не занимается. Жирков тренируется только два дня. Ломбертс два дня не работал, плохо себя чувствовал и даже не приходил на базу. У Кержакова было недомогание, сегодня не работает в общей группе. Остальные все готовятся. Чернову позволили сыграть весь матч за «Зенит-2». Вчера восстанавливался, сейчас уже со всеми занимается. Плюс давно не тренируются с нами Рязанцев и Файзулин.
Шатов? По-моему, у нас нет никакого конфликта. Какой конфликт может быть между тренером и игроком? Я только здесь столкнулся с этим. Тренер сам принимает решение, кто играет, а кто нет. Он берёт ответственность на себя и сам отвечает за результат. Самое важное, чтобы у Шатова не было болевых ощущений и травм. Команда не должна зависеть от одного игрока. Коллектив должен быть сплочённым. Все игроки у нас примерно одного уровня. Сегодня играет один, завтра — другой. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Важно, чтобы все футболисты знали свою роль и профессионально подходили к работе", — передаёт слова Луческу корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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