Луческу: фол Кришито на Промесе развернул всё судейство в чемпионате России

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча 23-го тура РФПЛ со «Спартаком» рассказал о подготовке команды, а также вспомнил про фол Доменико Кришито на Квинси Промесе в матче первого круга (4:2). Во втором тайме арбитр Сергей Иванов не зафиксировал фол итальянца на голландце. У защитника петербургской команды уже была жёлтая карточка, и он мог получить вторую. В ответной атаке питерцы заработали пенальти, который реализовал Жулиано.
«Не будем забывать, что мы потеряли очень хороших и важных игроков. Во всех клубах моя игра строилась из-за активных флангов. У нас долго не играли Жирков и Смольников, которые были основными на своих позициях. Это уменьшило наш атакующий потенциал. Мы поменяли игру команды, но не все адаптировались к этому. Некоторые почувствовали определённые трудности.
Не отвлекают ли меня слухи о возможной отставке? Я нахожусь сейчас здесь на поле и приглашён, чтобы тренировать «Зенит». Беру ответственность перед каждой игрой. Нынешний результат не хуже того, что был год назад, хотя в нашей команде нет некоторых ведущих футболистов, игравших у нас год назад. Моя душа спокойна, потому что я делаю всё, чтобы игра команды была лучше и зрелищнее. Не всегда это получается, к сожалению. Для меня все эти разговоры не так важны, для меня на первом месте матч со «Спартаком». Если будет решение об отставке, я приму его нормально. Хотя это будет печально.
К игре с соперником такого уровня надо готовиться. Мы разговаривали о «Спартаке» и его игре. Вспомнили первую игру, после которой мы вышли на первое место. И только глупый фол Кришито на Промесе развернул всё судейство российского чемпионата в другую сторону. Один лишь фол, к которому все прицепились. А потом были игры в Махачкале и Грозном, где мы теряли очки. Ещё очень сильно на нас повлиял гол в наши ворота от «Андерлехта» на последних минутах, но такое бывает. Нужно уметь адаптироваться не только к хорошим моментам, но и к плохим.
Собирались провести уже на этой неделе тренировки на новом стадионе, но условия на новом стадионе не соответствовали проведению занятий», — передаёт слова Луческу корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 16 апреля. Начало — в 20:00 мск.
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