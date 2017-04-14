Оярсабаль: не говорю, что победить «Барселону» не трудно, но это возможно

Нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль отметил, что команда не будет исполнять роль статиста на поле в выездном матче 32-го тура чемпионата Испании с «Барселоной». Игра между каталонской и баскской командами состоится 15 апреля.
«Я не говорю, что победить «Барселону» не трудно, но это возможно. Сюрприз можно преподнести всегда. Если принять во внимание класс игроков «Барселоны», то они в любой момент способны решить исход борьбы в свою пользу. Несмотря на то, что в данный момент команда не демонстрирует своей лучшей игры. Мы же постараемся сыграть в свой футбол и создать противнику проблемы», — приводит слова Оярсабаля Mundo Deportivo.