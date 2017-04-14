Губернатор призвал наказать зачинщиков драки в матче студенческой лиги

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал найти виновных в драке, которая накануне произошла между командами Уральского федерального университета и Чеченского госуниверситета во время матча Национальной студенческой футбольной лиги.
«Вчера на матче Национальной студенческой лиги команда Уральского федерального университета встречалась с командой Чеченского госуниверситета. Матч закончился абсолютно неспортивно: произошла драка, пострадал уральский футболист Александр Тарасов. У него перелом носа и черепно-мозговая травма. Считаю, что такие инциденты недопустимы, тем более на спортивном поле. Нужно тщательно разобраться в произошедшем и наказать зачинщиков драки. И законы государства, и спортивные правила едины для всех. Они должны исполняться неукоснительно.
Желаю Александру Тарасову выздоровления, а футболистам обеих команд — побед, спортивной выдержки и уважения друг к другу», — написал Куйвашев в «Инстаграме».