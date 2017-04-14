Нето займёт место в воротах «Ювентуса» в матче с «Пескарой»

Бразильский голкипер «Ювентуса» Нето Норберто Мурара начнёт матч 32-го тура итальянской Серии А с «Пескарой» с первых минут. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Нето принял участие в 5 матчах и пропустил 1 гол.
«Нето Мурара будет играть против «Пескары». Нападающие Игуаин, Дибала и Манджукич также готовятся к игре. С первых минут выйдет Барцальи, а в паре с ним — Ругани или Бенатиа», — цитирует Аллегри пресс-служба «Ювентуса».
Матч «Пескара» — «Ювентус» состоится 15 апреля. Начало – в 16:00 мск.