Защитник «Шальке» Колашинац подписал контракт с «Арсеналом»

Защитник «Шальке-04» Зеад Колашинац продолжит карьеру в Англии. Как сообщает reprezentacija.ba, футболист подписал контракт с «Арсеналом», причём все детали были улажены несколько дней назад.
Защитник получил гарантии того, что в следующем сезоне командой будет руководить Арсен Венгер, и потому согласился перебраться в «Арсенал». Ранее боснийского футболиста сватали в «Манчестер Сити», но Колашинац информацию опроверг.
Зеад Колашинац, выступающий за «Шальке-04» с 2011 года, перейдёт в «Арсенал» бесплатно. Его контракт истекает по окончании сезона.