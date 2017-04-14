В «Локомотиве» выбирают цвет новых кресел на стадионе в Черкизово

На стадионе в Черкизово, на котором проводит свои домашние матчи «Локомотив», появятся новые кресла другого цвета.
Об этом в своём «инстаграме» сообщил президент московского клуба Илья Геркус. По словам главы «железнодорожников», который выложил две фотографии с предполагаемым новым внешним видом трибун, сейчас происходит выбор новой цветовой гаммы кресел стадиона. Сейчас на стадионе установлены кресла разных цветов: оранжевые, голубые, зелёные и белые.
По информации «Чемпионата», на арене в Черкизово также запланировано расширение пресс-ложи.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Ильи Геркуса.