Конте: игрок сезона в АПЛ? Не хотелось бы выбирать между Канте и Азаром

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал новость о том, что полузащитники лондонской команды Н'Голо Канте и Эден Азар претендуют на звание лучшего игрока сезона в АПЛ по версии Профсоюза профессиональных футболистов Великобритании. Помимо француза и бельгийца на награду номинированы Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).
«Это большое достижение, если ты номинирован на эту премию. Надеюсь, кто-то из них выиграет эту награду, а также помимо прочего они станут чемпионами Англии. Индивидуальные награды очень важны, но самое главное — получать их в комбинации с победой в турнирах.
Мне не хотелось бы выбирать из двух своих игроков. Они заслуживают лучшего, потому что проводят хороший сезон. Н'Голо Канте, Эден Азар, и, полагаю, все мои игроки проводят хороший сезон и заслуживают лучшего.
Я рад, потому что это спор между двумя моими игроками и четырьмя игроками из других команд. Мне любопытно узнать, кто из них победит», — цитирует Конте сайт «Челси».