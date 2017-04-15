Малафеев: по многим причинам не хочу, чтобы «Спартак» стал чемпионом

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ между сине-бело-голубыми и «Спартаком» и отметил, что не желает чемпионства красно-белым. Встреча состоится 16 апреля в Москве.
«Спартак» удивляет. Команда находится в хорошей форме. Выигрывает тяжёлые матчи, в которых обычно слабо выглядела до этого. Думаю, болельщики заждались серьёзных результатов. Уже 16 лет прошло с последнего чемпионства. «Зенит» в этом сезоне выступает нестабильно, и многие хают игроков и тренера. Какие-то положительные моменты сложно отметить или выделить. Наверное, это может быть появление нескольких новичков. Должна быть конкуренция, ротация. Именно в конкуренции рождаются футболисты, которые играют более надёжно и с большей мотивацией.
«Зенит» может обыграть «Спартак» за счёт высокой концентрации и чётких командных действий. Луческу обещал, что команда в этом матче будет выглядеть по-другому. Будем надеяться, что игроки смогут всё это применить в игре и одержать победу. Если честно, я по многим причинам не хочу, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Но опять же, я субъективно смотрю на вещи. Поэтому если борьба и дальше продолжится, то будет только интереснее, даже для тех болельщиков, которые поддерживают «Спартак».
Я бы не стал раньше времени вешать золотые медали на шею футболистов «Спартака». Вся борьба ещё впереди. Матчи предстоят достаточно сложные. Если «Зенит» одержит победу в Москве, то отрыв от «Спартака» сократится. Ещё один неудачный матч — и Питер встанет в шаге от Москвы. А это будет очень давить на спартаковцев», — сказал Малафеев в интервью «Советскому спорту».
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