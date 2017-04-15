Григорян: с такими, как Прудников, работать не люблю

Наставник «Анжи» Александр Григорян рассказал, как ему удалось наладить взаимопонимание с нападающим команды Александром Прудниковым.
«С такими, как он, работать как раз не люблю. Но, зная качества Прудникова, его сильные стороны и особенности, я настроился и принял Александра таким, какой он есть. Хотя по отношению ко всем настроиться не могу – только к некоторым. Прудников прогрессирует в работе, в играх. Если травма, полученная в матче с „Уралом“, не окажется серьёзной, процесс продолжится», — приводит слова Григоряна «Советский спорт».
Прудников перешёл в «Анжи» из «Оренбурга» зимой 2017 года. За махачкалинский клуб он провёл 5 матчей в РФПЛ и забил 2 гола.